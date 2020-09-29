«Спартак» может вернуть старую эмблему в 2022 году

Как стало известно «Чемпионату», руководство московского «Спартака» рассматривает вариант возвращения старой эмблемы. Речь идёт о красно-белом ромбе без футбольного мяча внутри буквы «С». В частности, в клубе рассчитывают использовать старую эмблему в форме с ретро-мотивами в 2022-м году. Руководство «Спартака» уже ведёт переговоры с Nike.

Эмблема «Спартака» без футбольного мяча использовалась в разных вариациях с 1935 по 1997 год. В 1998 году после того, как клубу не удалось договориться с ВСО «Спартак» о правах на эмблему, ФК «Спартак» поместил на эмблему мяч.

«Спартак» является 10-кратным чемпионом России, 3-кратным обладателем Кубка России, а также однажды выигрывал Суперкубок страны. Кроме того, московский клуб 12 раз выигрывал чемпионат СССР и семь раз Кубок СССР.