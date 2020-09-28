Усман Дембеле опоздал на тренировку «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле опоздал на утреннюю тренировку каталонской команды, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, согласно новому правилу, введённому главным тренером «Барселоны» Рональдом Куманом, футболисты должны приезжать на базу клуба за час до начала командного занятия. Старт тренировки был запланирован на 11:00, поэтому специалист ожидал, что команда соберётся в 10:00, однако Дембеле появился на базе в 10:15.



Напомним, в прошлом сезоне неоднократно сообщалось об опозданиях Дембеле на тренировки «Барселоны».

Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 138 млн. В прошлом сезоне форвард принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых забил 1 гол, а также получил 1 жёлтую и 1 красную карточки.