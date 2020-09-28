Руководство «Динамо» на внеплановом собрании обсудит возможную отставку Новикова

Как стало известно «Чемпионату», руководство московского «Динамо» на внеплановом собрании обсудит возможную отставку Кирилла Новикова с поста главного тренера команды.
Причиной возможной отставки является неудовлетворительное выступление команды. «Динамо», в девяти турах набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Кроме того, московский клуб не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы, проиграв грузинскому «Локомотиву» (1:2) в матче 2-го квалификационного раунда.
В матче 9-го тура РПЛ «Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1. На 19-й минуте единственный гол забил полузащитник подмосковного клуба Александр Ломовицкий.
В следующем туре чемпионата России «Динамо» проведёт встречу с «Краснодаром». Матч состоится 4 октября.
- 28 сентября 2020
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