Сергей Семак провёл 100-й матч в качестве главного тренера «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак провёл 100-й матч в качестве наставника петербургского клуба.
Первые матчи в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Зенита» Семак провёл в марте 2014 года — с ЦСКА и дортмундской «Боруссией». Спустя четыре года, 29 мая 2018-го, был назначен на пост главного тренера «Зенита».
В 100 матчах под руководством Семака «Зенит» одержал 64 победы, 15 раз сыграл вничью и потерпел 21 поражение, забив 194 мяча и пропустив 93. Под его руководством сине-бело-голубые стали двукратными чемпионами России, завоевали Кубок и Суперкубок страны.
Семак стал 11-м тренером в истории «Зенита», покорившим отметку 100 матчей. Полностью список лидеров по количеству матчей на посту главного тренера «Зенита» (100+ матчей) выглядит так:
1. Юрий Морозов — 323 матча (121 победа/92 ничьи/110 поражений, голы 420-388)
2. Павел Садырин — 262 (125/56/81, 378-271)
3. Лучано Спаллетти — 184 (105/47/32, 325-176)
4. Герман Зонин — 162 (47/63/52, 177-192)
5. Властимил Петржела — 145 (73/41/31, 245-151)
6. Дик Адвокат — 139 (68/42/29, 234-143)
7. Константин Лемешев — 127 (55/32/40, 193-190)
8. Евгений Елисеев — 126 (44/36/46, 169-159)
9. Вячеслав Мельников — 117 (53/29/35, 185-135)
10. Андре Виллаш-Боаш — 101 (62/20/19, 195-88)
11. Сергей Семак — 100 (64/15/21, 194-93).
- 28 сентября 2020
-
22:53
-
22:49
-
22:34
-
22:29
-
22:18
-
22:13
-
22:09
-
21:56
-
21:53
-
21:41
-
21:35
-
21:25
-
21:16
-
21:10
-
21:09
-
20:55
-
20:52
-
20:40
-
20:37
-
20:14
-
20:09
-
20:01
-
19:45
-
19:42
-
19:30
-
19:21
-
19:20
-
19:12
-
19:01
-
19:00
-
18:47
-
18:46
-
18:39
-
18:30
-
18:29