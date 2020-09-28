Сергей Семак провёл 100-й матч в качестве главного тренера «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак провёл 100-й матч в качестве наставника петербургского клуба.

Первые матчи в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Зенита» Семак провёл в марте 2014 года — с ЦСКА и дортмундской «Боруссией». Спустя четыре года, 29 мая 2018-го, был назначен на пост главного тренера «Зенита».



В 100 матчах под руководством Семака «Зенит» одержал 64 победы, 15 раз сыграл вничью и потерпел 21 поражение, забив 194 мяча и пропустив 93. Под его руководством сине-бело-голубые стали двукратными чемпионами России, завоевали Кубок и Суперкубок страны.



Семак стал 11-м тренером в истории «Зенита», покорившим отметку 100 матчей. Полностью список лидеров по количеству матчей на посту главного тренера «Зенита» (100+ матчей) выглядит так:



1. Юрий Морозов — 323 матча (121 победа/92 ничьи/110 поражений, голы 420-388)

2. Павел Садырин — 262 (125/56/81, 378-271)

3. Лучано Спаллетти — 184 (105/47/32, 325-176)

4. Герман Зонин — 162 (47/63/52, 177-192)

5. Властимил Петржела — 145 (73/41/31, 245-151)

6. Дик Адвокат — 139 (68/42/29, 234-143)

7. Константин Лемешев — 127 (55/32/40, 193-190)

8. Евгений Елисеев — 126 (44/36/46, 169-159)

9. Вячеслав Мельников — 117 (53/29/35, 185-135)

10. Андре Виллаш-Боаш — 101 (62/20/19, 195-88)

11. Сергей Семак — 100 (64/15/21, 194-93).