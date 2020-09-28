В «Дженоа» выявлено 14 случаев заражения коронавирусом

«Дженоа» на официальном сайте сообщил о вспышке коронавируса в клубе.



В итальянской команде выявлено 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По информации Sky Sport Italia, десять человек из общего числа заражённых — футболисты основной команды «Дженоа». Накануне команда из Генуи проиграла «Наполи» в выездном матче 2-го тура итальянской Серии А (0:6).



«Клуб провёл все необходимые процедуры согласно протоколу и проинформировал власти о ситуации. Будем сообщать обновления по мере развития событий», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.



Ранее стало известно, что результаты тестов голкипера «Дженоа» Маттиа Перина и полузащитника клуба Лассе Шене на коронавирус оказались положительными.

Ещё один футболист «Дженоа» заразился коронавирусом перед матчем с «Наполи»