«Манчестер Сити» отказался от трансфера Калиду Кулибали

Сенегальский защитник неаполитанского «Наполи» Калиду Кулибали не перейдёт в «Манчестер Сити», утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По данным источника, английский клуб отказался от трансфера сенегальца, после того как приобрёл защитника лиссабонской «Бенфики» Рубена Диаша. «Наполи» был готов продать 29-летнего Кулибали, но руководство «Манчестер Сити» оказалось не готово заплатить требуемые € 75–80 млн.

Кулибали перешёл в «Наполи» летом 2014 года из бельгийского «Генка». Сумма трансфера составила € 7,5 млн. В прошлом сезоне защитник принял участие в 25 матчах чемпионата Италии (24 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также забил один гол в свои ворота. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.