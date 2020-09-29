Ломовицкий отмечал в стиле Fortnite, Глушаков следил с трибуны. Фото с «Химки» — «Динамо»

28 сентября в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» в матче девятого тура российской Премьер-Лиги «Химки» одержали победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

На 19-й минуте единственный гол забил полузащитник подмосковных «Химок» Александр Ломовицкий.

«Химки» набрали 6 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (14) — на 9-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 матчах набравший 20 очков. В тройку лидеров входят московский «Спартак» (20) и «Ростов» (17).

В следующем туре чемпионата России «Химки» на выезде сыграют с московским «Локомотивом», а «Динамо» проведёт встречу с «Краснодаром». Оба матча пройдут 4 октября.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.