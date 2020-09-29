Ломовицкий отмечал в стиле Fortnite, Глушаков следил с трибуны. Фото с «Химки» — «Динамо»

28 сентября в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» в матче девятого тура российской Премьер-Лиги «Химки» одержали победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
На 19-й минуте единственный гол забил полузащитник подмосковных «Химок» Александр Ломовицкий.
«Химки» набрали 6 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (14) — на 9-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 матчах набравший 20 очков. В тройку лидеров входят московский «Спартак» (20) и «Ростов» (17).
В следующем туре чемпионата России «Химки» на выезде сыграют с московским «Локомотивом», а «Динамо» проведёт встречу с «Краснодаром». Оба матча пройдут 4 октября.
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 29 сентября 2020
-
09:39
-
09:34
-
09:00
-
08:30
-
06:22
-
03:36
-
02:22
-
02:19
-
01:54
-
01:34
-
01:24
-
00:50
-
00:48
-
00:47
-
00:44
-
00:36
-
00:24
-
00:05
-
00:03
- 28 сентября 2020
-
23:56
-
23:51
-
23:51
-
23:30
-
23:28
-
23:13
-
23:12
-
22:53
-
22:49
-
22:34
-
22:29
-
22:18
-
22:13
-
22:09
-
21:56
-
21:53