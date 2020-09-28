В АПЛ прошло очередное тестирование на коронавирус. Выявлено 10 новых случаев заражения

На официальном сайте английской Премьер-лиги были опубликованы результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.
Новая волна проверок прошла с 21 по 27 сентября. На этот раз тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошло 1595 человек, среди которых футболисты и сотрудники клубов. Десять тестов дали положительный результат.
Стоит отметить, что это наибольший показатель, выявленный за всё время проведения тестирования в АПЛ. Сообщается, что игроки или сотрудники клубов, у которых был выявлен коронавирус, будут отправлены на самоизоляцию на 10 дней.
Сезон-2020/2021 в английской Премьер-лиге стартовал 12 сентября. После трёх туров лидером соревнований является «Лестер Сити», набравший 9 очков. В прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Ливерпуль».
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