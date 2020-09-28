Гол экс-зенитовца Эрнани не спас «Парму» от крупного поражения в матче с «Болоньей»

В матче 2-го тура чемпионата Италии «Болонья» разгромила «Парму» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Паоло Валери, ассистировали судьи на линиях Алессио Тольфо и Фабио Скирру.

Счёт был открыт в первом тайме — на 16-й минуте автором забитого мяча стал Роберто Сориано. На 30-й минуте хозяева увеличили разрыв в счёте благодаря голу Сориано, который оформил дубль. На 56-й минуте счёт до крупного довёл Андреас Ольсен с передачи Сориано. Вскоре разрыв в счёте сократил бывший полузащитник «Зенита» Эрнани, ему ассистировал Гастон Бругман. В концовке встречи окончательный счёт установил Родриго Паласио с передачи Гари Меделя.