Гол экс-зенитовца Эрнани не спас «Парму» от крупного поражения в матче с «Болоньей»
В матче 2-го тура чемпионата Италии «Болонья» разгромила «Парму» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Паоло Валери, ассистировали судьи на линиях Алессио Тольфо и Фабио Скирру.
Счёт был открыт в первом тайме — на 16-й минуте автором забитого мяча стал Роберто Сориано. На 30-й минуте хозяева увеличили разрыв в счёте благодаря голу Сориано, который оформил дубль. На 56-й минуте счёт до крупного довёл Андреас Ольсен с передачи Сориано. Вскоре разрыв в счёте сократил бывший полузащитник «Зенита» Эрнани, ему ассистировал Гастон Бругман. В концовке встречи окончательный счёт установил Родриго Паласио с передачи Гари Меделя.
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