Хасимото: до знакомства с Карпиным думал: «Ого, вот это он жёсткий». Так оно и оказалось

Полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото поделился мнением о главном тренере ростовчан Валерии Карпине.
«Каждый тренер — это, прежде всего, человек, личность, а все люди вообще отличаются друг от друга. Конечно, очень много узнал о нём, когда понял, что поеду в «Ростов» — о его карьере в Испании, его играх за сборную России и так далее. Когда смотрел видео о нём, подумал: «Ого, вот это он жёсткий». И так оно и оказалось. Карпин действительно жёсткий — дисциплина для него стоит на первом месте. И это правило для всех в команде. Будь ты игрок, кто-то из персонала или тренерского штаба — правила едины для всех.
Ещё одна вещь, которая меня поразила, — его внимание к мелочам. Он очень пристально относится к этому, особенно на разборах. Ни во время матча, ни на тренировке не получится схалявить — он это точно заметит, и потом придётся отвечать на очень-очень тяжёлые вопросы на теории. Ещё его выделяет невероятное чувство юмора. Он любит веселиться, когда время подходящее. Вопросы с подвохом и шутки — это к нему. Он очень открытый человек, и, как по мне, это все можно назвать «рецептом успеха», потому что всем очень нравится работать в хорошей атмосфере", — приводит слова Хасимото «Спорт-экспресс».
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