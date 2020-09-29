Алексей Миранчук тренировался отдельно от общей группы «Аталанты»

«Аталанта» продолжает подготовку к перенесённому матчу 1-го итальянской Серии А с римским «Лацио». 28 сентября команда Джан Пьеро Гасперини провела дневную тренировку на базе клуба, сообщается на официальном сайте «Аталанты».
Российский полузащитник Алексей Миранчук, голкипер Пьерлуиджи Голлини, защитник Кристиано Пиччини и хавбек Маттео Пессина занимались по индивидуальной программе. 29 сентября «Аталанта» проведёт последнюю тренировку перед поездкой у Рим.
Перенесённый матч 1-го тура итальянской Серии А «Лацио» — «Аталанта» состоится 30 сентября на стадионе «Олимпико» в Риме.
24-летний Миранчук — воспитанник «Локомотива». В «Аталанту» хавбек перешёл 4 сентября 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Ожидается, что дебют Миранчука за итальянский клуб произойдёт не раньше октября.
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