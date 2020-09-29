Генеральный директор «Ротора»: ситуация стабилизировалась, новых заболевших нет

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский сообщил, что игроки команды, заразившиеся коронавирусом, постепенно выздоравливают.

«Потихоньку ситуация стабилизировалась, новых заболевших нет, все идут на поправку. Даже во вчерашнем матче у нас уже вышли Кипиани, Микелтадзе и Кожемякин. В следующем матче ждём новых игроков, которые выздоровеют. Надеемся, что справимся и все будут здоровы.

Тяжело сказать, когда выздоровеют все и команда будет полноценно готовиться к матчу. Я могу сказать, что хоть завтра, но всё зависит не от меня. Мы регулярно сдаем тесты, как только их два – больничный лист закрывается.

Все регулярно проходят тестирования, раз в три-четыре дня. Но стараемся сдавать чаще, чтобы было возможно на ранней стадии выявить какую-то вспышку. Чисто минимизировать риски", — сказал Рекечинский в эфире телеканала «Россия 24».