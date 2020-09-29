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Генеральный директор «Ротора»: ситуация стабилизировалась, новых заболевших нет

Генеральный директор «Ротора»: ситуация стабилизировалась, новых заболевших нет
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский сообщил, что игроки команды, заразившиеся коронавирусом, постепенно выздоравливают.

«Потихоньку ситуация стабилизировалась, новых заболевших нет, все идут на поправку. Даже во вчерашнем матче у нас уже вышли Кипиани, Микелтадзе и Кожемякин. В следующем матче ждём новых игроков, которые выздоровеют. Надеемся, что справимся и все будут здоровы.

Тяжело сказать, когда выздоровеют все и команда будет полноценно готовиться к матчу. Я могу сказать, что хоть завтра, но всё зависит не от меня. Мы регулярно сдаем тесты, как только их два – больничный лист закрывается.

Все регулярно проходят тестирования, раз в три-четыре дня. Но стараемся сдавать чаще, чтобы было возможно на ранней стадии выявить какую-то вспышку. Чисто минимизировать риски", — сказал Рекечинский в эфире телеканала «Россия 24».

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