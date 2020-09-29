Жота — о дебютном голе за «Ливерпуль» в АПЛ: у меня есть один, я хочу большего

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота поделился эмоциями от гола в дебютном матче за мерсисайдский клуб. Напомним, «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче 3-го тура английской Премьер-лиги (3:1).



«Это потрясающее чувство. Я просто хотел бы, чтобы это произошло при полном стадионе, но счастлив закрепить успех команды. В футболе иногда забиваешь, иногда промахиваешься, и нужно всегда верить в успех. Я буду делать свою работу на тренировках каждый день и делать всё возможное во время матчей. Первый гол забить труднее всего, а продолжать — это самая важная мысль. У меня есть один гол, я хочу большего. Это лишь начало нашего пути», — приводит слова Жоты Sky Sports.

Жота перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» 19 сентября. Португальский футболист подписал долгосрочный контракт с мерсисайдским клубом.