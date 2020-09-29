Генеральный директор «Ротора»: мне не в чем обвинить ребят в поражении от «Рубина»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал поражение команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:3).

«Не совсем этично говорить о качестве игры, когда столкнулись с вспышкой коронавируса. Ребята находились на самоизоляции. В нашей ситуации мы провели достаточно неплохой матч, знали, что «Рубин» будет доминировать и старались действовать на контратаках. Удаление полностью сломало игру, но мне не в чем обвинить ребят. На данный момент они бились и показывали всё, на что способны. К сожалению, не получилось. После трёх технических поражений было важно возобновить процесс и набирать форму. Через пять дней у нас ещё один матч и к нему нужно готовиться.

Какое было настроение в команде? Когда в коллективе болеет 15 человек, много игроков, административный штаб, то настроение не самое лучшее, некоторые остаются лома и переживают. Даже в чате клуба все ребята на самоизоляции желали победы и переживали. Надеюсь, что мы справимся, у нас не было такого опыта, лучше бы его и не было вообще. Выкарабкиваемся из этой ямы, вернулись к тренировкам и готовимся к матчу", — сказал Рекечинский в эфире телеканала «Россия 24».