Генеральный директор «Ротора»: если бы у Джано не было травмы, мы бы вряд ли его подписали

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал об уходе из команды грузинского полузащитника Джано Ананидзе.

«Джано восстанавливался, мы понимали, что он был с травмой. Если бы у него не было этого повреждения, то мы бы его не подписали, мы бы не удовлетворили его запросы. Скорее всего, он подписал бы контракт с другим клубом, который находится на верхних строчках таблицы, может в Европе. Пошли на определённый риск, он пошёл на наши условия. К сожалению, не получилось. Мы поговорили и поняли, что лучше расстаться, без всяких компенсаций. Он поступил очень красиво, мы желаем ему продолжать ему свою карьеру, пусть всё сложится. Контракт был расторгнут без всяких претензий, может он с кем-то подпишет контракт и в это окно», — сказал Рекечинский в эфире телеканала «Россия 24».