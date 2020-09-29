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Генеральный директор «Ротора»: если бы у Джано не было травмы, мы бы вряд ли его подписали

Генеральный директор «Ротора»: если бы у Джано не было травмы, мы бы вряд ли его подписали
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал об уходе из команды грузинского полузащитника Джано Ананидзе.

«Джано восстанавливался, мы понимали, что он был с травмой. Если бы у него не было этого повреждения, то мы бы его не подписали, мы бы не удовлетворили его запросы. Скорее всего, он подписал бы контракт с другим клубом, который находится на верхних строчках таблицы, может в Европе. Пошли на определённый риск, он пошёл на наши условия. К сожалению, не получилось. Мы поговорили и поняли, что лучше расстаться, без всяких компенсаций. Он поступил очень красиво, мы желаем ему продолжать ему свою карьеру, пусть всё сложится. Контракт был расторгнут без всяких претензий, может он с кем-то подпишет контракт и в это окно», — сказал Рекечинский в эфире телеканала «Россия 24».

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