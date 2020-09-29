Юрген Клопп оценил выступление Диого Жоты в матче «Ливерпуля» с «Арсеналом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о выступлении 23-летнего португальского нападающего Диогу Жоты во встрече 3-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (3:1), в которой форварду удалось отметиться забитым мячом.

«Диогу Жота – топ. Лучший парень. Очень сложно улучшить такую команду, как наша. Он был в моём списке два или три года, поэтому он сейчас здесь», — цитирует Клоппа Goal.

Видео гола Диогу Жоты в ворота лондонского «Арсенала» доступно на «Чемпионате».

Диогу Жота стал игроком «Ливерпуля» 19 сентября. Он перешёл из английского «Вулверхэмптона». СМИ оценивают трансфер игрока в € 44,7 млн. Соглашение футболиста с «Ливерпулем рассчитано до июня 2025 года. Всего Жота провёл за «Вулверхэмптон» 131 матч и забил в них 44 мяча.