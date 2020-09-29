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Президент «Лиона»: предложение «Арсенала» по Ауару не могло подтолкнуть нас к продаже

Президент «Лиона»: предложение «Арсенала» по Ауару не могло подтолкнуть нас к продаже
Футбол / Франция 0

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал информацию о возможном переходе 22-летнего французского атакующего полузащитника Уссема Ауара в лондонский «Арсенал».

«Предложение «Арсенала» по Ауару было очень робким. Это не было предложением, которое могло бы заставить нас задуматься о продаже.

Сколько мы хотим за него? € 40 млн или € 50 млн? Больше, чем первое упомянутое число», — цитирует Оляса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Журналист добавил, что «Арсенал» по-прежнему продолжает обсуждение с «Лионом» возможный переход игрока.

Уссем Ауар — воспитанник «Лиона». К выступлениям за основной состав начал привлекаться в 2017 году. В минувшем сезоне провёл в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач. Ранее стало известно, что хавбек является приоритетной целью лондонского «Арсенала» в нынешнее трансферное окно.

«Лион» требует у «Арсенала» € 50 млн за Ауара
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