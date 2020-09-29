Вылет Медведева, победа «Тампы» в Кубке Стэнли и состав сборной России. Главное к утру
Состав сборной России на матчи Лиги наций, победа «Тампы» в Кубке Стэнли, поражение «Динамо» в матче с «Химками» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Объявлен состав сборной России на октябрьские матчи Лиги наций.
2. «Динамо» проиграло «Химкам» в гостевом матче РПЛ.
3. Руководство «Динамо» на внеплановом собрании обсудит возможную отставку Новикова.
4. В «Зените» рассказали о состоянии Азмуна, Малкома и Ловрена перед матчем со «Спартаком».
5. Медведев не сумел выйти во второй круг «Ролан Гаррос», проиграв Фучовичу.
6. «Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Арсеналом».
7. «Тампа» обыграла «Даллас» и стала обладателем Кубка Стэнли.
8. Нурмагомедов стал седьмым в списке самых продаваемых спортсменов, Месси обошёл Роналду.
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