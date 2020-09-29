Вылет Медведева, победа «Тампы» в Кубке Стэнли и состав сборной России. Главное к утру

Состав сборной России на матчи Лиги наций, победа «Тампы» в Кубке Стэнли, поражение «Динамо» в матче с «Химками» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Объявлен состав сборной России на октябрьские матчи Лиги наций.

2. «Динамо» проиграло «Химкам» в гостевом матче РПЛ.

3. Руководство «Динамо» на внеплановом собрании обсудит возможную отставку Новикова.

4. В «Зените» рассказали о состоянии Азмуна, Малкома и Ловрена перед матчем со «Спартаком».

5. Медведев не сумел выйти во второй круг «Ролан Гаррос», проиграв Фучовичу.

6. «Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Арсеналом».

7. «Тампа» обыграла «Даллас» и стала обладателем Кубка Стэнли.

8. Нурмагомедов стал седьмым в списке самых продаваемых спортсменов, Месси обошёл Роналду.