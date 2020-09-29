«Милан» согласовал трансфер игрока, забившего ему в Лиге Европы

«Милан», вероятно, усилится нападающим норвежского клуба «Будё-Глимт» Йенсом Хеуге, от которого пострадал в Лиге Европы.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Radio Rossonera, стороны согласовали трансфер 20-летнего норвежского футболиста за € 5 млн. В ближайшие несколько дней Йенс должен пройти медосмотр и подписать контракт со своим новым клубом.
Напомним, «Милан» играл с «Будё-Глимтом» в квалификации Лиги Европы. «Россонери» одержали победу со счётом 3:2, а один из мячей в составе норвежского клуба забил как раз Хеуге. В раунде плей-офф соперником «Милана» станет португальский «Риу Аве». Матч состоится 1 октября.
В чемпионате Норвегии сезона-2020 (первенство в этой стране проходит по системе «весна-осень») Хеуге принял участие в 17 матчах и забил в них 14 голов.
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