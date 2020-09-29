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«Лидс» близок к приобретению хавбека «Баварии»

«Лидс» близок к приобретению хавбека «Баварии»
Футбол / Англия 0

«Лидс Юнайтед» в ближайшее время достигнет соглашения о переходе полузащитника «Баварии» Микаэля Кюизанса, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

По информации источника, переговоры находятся в продвинутой стадии. Контракт с 21-летним французом согласован, осталось согласовать детали трансфера между клубами. «Лидс» готов заплатить € 20 млн в качестве финальной суммы.

Микаэль Кюизанс — выпускник академии «Нанси», выступающий в Лиге 2. С 2017 по 2019 год защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии», в 2019 году подписал контракт с «Баварией».

В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги полузащитник провёл 9 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. В нынешнем сезоне Кюизанс вышел на поле один раз.

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