«Тренироваться можно с чем угодно». Глушаков выложил фото с мешком картошки

Полузащитник Денис Глушаков, который находится в статусе свободного агента, опубликовал фото с тренировки.

«Трудимся. Инвентарь — мешок картошки. Было бы желание, а тренироваться можно где угодно и с чем угодно. Потом драники сделаю», — написал футболист.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Глушакова.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что полузащитник и «Химки» согласовали условия контракта. Вчера, 28 сентября, Глушаков посетил матч 9-го тура РПЛ «Химки» — «Динамо» (1:0).

Последним клубом Глушакова является «Ахмат», цвета которого он защищал в прошлом сезоне. Ранее Денис на протяжении шести лет выступал за «Спартак» и восемь лет играл за «Локомотив». В сборную России вызывался с 2011 по 2018 год.

«Химки» располагаются на 14-м месте в турнирной таблице с 6 очками.