Первый день футбольного фестиваля «Чемпионата». Яркие фото

В понедельник в Москве стартовал II детский футбольный фестиваль «Чемпионата». Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в будущее» и проходят в двух возрастных категориях — U10 (футболисты 2010 года рождения) и U11 (2009 года рождения). В этих категориях примут участие 36 команд из 22 городов России.



Прямая трансляция матчей доступна на YouTube-канале Фонда



Расписание трансляций на сегодня:



2009 г.р.

9:00 Торпедо (Миасс) — Динамо (Кострома)

10:10 Газовик (Махачкала) — Лисы-2018 (Тула)

11:20 Локомотив (Москва) — Газовик-2 (Махачкала)



2010 г.р.

12:30 ДЮФК — Севастополь — Динамо (Благовещенск)

13:40 Локомотив (Москва) — Атлетик (Абакан)

14:50 Экспресс (Великие Луки) — СШ 8 Zemlyakoff 2 (Пенза)

16:00 СШ 8 Zemlyakoff 2 (Пенза) — Партизан (Воронеж)



Фото с первого дня футбольного фестиваля «Чемпионата»