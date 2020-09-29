Первый день футбольного фестиваля «Чемпионата». Яркие фото

В понедельник в Москве стартовал II детский футбольный фестиваль «Чемпионата». Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в будущее» и проходят в двух возрастных категориях — U10 (футболисты 2010 года рождения) и U11 (2009 года рождения). В этих категориях примут участие 36 команд из 22 городов России.
Прямая трансляция матчей доступна на YouTube-канале Фонда
Расписание трансляций на сегодня:
2009 г.р.
9:00 Торпедо (Миасс) — Динамо (Кострома)
10:10 Газовик (Махачкала) — Лисы-2018 (Тула)
11:20 Локомотив (Москва) — Газовик-2 (Махачкала)
2010 г.р.
12:30 ДЮФК — Севастополь — Динамо (Благовещенск)
13:40 Локомотив (Москва) — Атлетик (Абакан)
14:50 Экспресс (Великие Луки) — СШ 8 Zemlyakoff 2 (Пенза)
16:00 СШ 8 Zemlyakoff 2 (Пенза) — Партизан (Воронеж)
Фото с первого дня футбольного фестиваля «Чемпионата»
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