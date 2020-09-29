«Надо поглядывать в низ таблицы». Кирьяков – об уходе Новикова из «Динамо»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал отставку главного тренера «Динамо» Кирилла Новикова.

«Разговоры об отставке начались после вылета команды из квалификации Лиги Европы. Несмотря на победу над «Ахматом», топор висел до экстренного случая. Вчера он и наступил. Осечка повлияла на решение руководства. Тренер должен понимать, что после ряда таких поражений вероятность отставки существует.

Новый тренер должен встряхнуть коллектив. С одной стороны, очковый запас позволяет спокойно себя чувствовать в турнирной таблице, а с другой — вниз надо поглядывать. Хотя с таким составом, как у «Динамо», нужно бороться за место в пятёрке.



Новый главный тренер? Руководство «Динамо» всегда непредсказуемо. Их решения не поддаются никакой логике. Даже прогнозировать бесполезно", — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.