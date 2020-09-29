«После каждого гола теперь игроков возвращать?» Газизов опроверг информацию о Ломовицком

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о досрочном возвращении полузащитника Александра Ломовицкого из аренды в «Химках».



Накануне, 28 сентября, 22-летний футболист в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги забил гол в ворота «Динамо», ставший для его команды победным (1:0). Позднее появилась информация, что «Спартак» прервёт аренду Ломовицкого и вернёт его в клуб.



«Возвращение Ломовицкого? Саша сейчас игрок «Химок». Что мы теперь, после каждого гола будем возвращать игроков? Это неправда», — приводит слова Газизова Sport24.



Ломовицкий является воспитанником «Спартака», а за главную команду красно-белых выступал с 2017 года. В прошлом сезоне играл на правах аренды за тульский «Арсенал», а в августе отправился за игровой практикой в «Химки».

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