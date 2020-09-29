«Местами беседа была жёсткой». Руководство «Уфы» провело встречу с командой

Руководство «Уфы» провело встречу с футболистами и тренерским штабом команды, сообщает официальный сайт уфимского клуба.
Собрание прошло после утренней тренировки. С командой пообщались председатель совета директоров Ростислав Мурзагулов и генеральный директор клуба Ринат Шайбеков. Как сообщает пресс-служба, в ходе конструктивной и местами жёсткой беседы руководство высказало недовольство последними результатами команды и выслушало позицию игроков.
«Провели общее собрание. Разговор был откровенный. Мы не просто команда. Мы — семья. И любые проблемы решаем все вместе. Мы исправим ошибки и снова будем вас радовать, дорогие болельщики. Приходите в субботу на стадион, чтобы убедиться в игре с „Ротором“, что нам не безразличны ваши чувства», — цитирует Мурзагулова пресс-служба клуба.
- 29 сентября 2020
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