«Местами беседа была жёсткой». Руководство «Уфы» провело встречу с командой

Руководство «Уфы» провело встречу с футболистами и тренерским штабом команды, сообщает официальный сайт уфимского клуба.

Собрание прошло после утренней тренировки. С командой пообщались председатель совета директоров Ростислав Мурзагулов и генеральный директор клуба Ринат Шайбеков. Как сообщает пресс-служба, в ходе конструктивной и местами жёсткой беседы руководство высказало недовольство последними результатами команды и выслушало позицию игроков.

«Провели общее собрание. Разговор был откровенный. Мы не просто команда. Мы — семья. И любые проблемы решаем все вместе. Мы исправим ошибки и снова будем вас радовать, дорогие болельщики. Приходите в субботу на стадион, чтобы убедиться в игре с „Ротором“, что нам не безразличны ваши чувства», — цитирует Мурзагулова пресс-служба клуба.