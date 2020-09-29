Вратарь «Рубина» Медведев: меня просто хотели выкинуть из «Локомотива»

Вратарь «Рубина» Никита Медведев поделился воспоминаниями об уходе из «Локомотива».
«Мне стало неприятно, как со мной решили расстаться. Я всё ещё был игроком клуба, а под конец сезона начались высказывания: «Пускай Геркус объяснит, как они подписывали Медведева». Это неуважение ко мне. Плюс меня просто хотели выкинуть из клуба. Можно было сделать нормально: никакие цифры не называть, сесть, поговорить и сказать: «Никит, мы не заинтересованы в твоём развитии в «Локомотиве».
Если бы они были заинтересованы, они бы предложили аренду. Но я понимал, что этого не произойдёт, потому что каждое трансферное окно у меня была возможность уйти в аренду – и меня не отпускали. Этой зимой возник вариант с «Сочи», когда Сослан получил травму. Был реальный шанс перейти, но Палыч не отпустил. В тот момент мы находились в Катаре, я зашел к нему в комнату, а он ответил коротко: «Нет». Дальше спорить было бесполезно», — цитирует Медведева Sports.ru.
- 29 сентября 2020
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