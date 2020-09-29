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Фанатов рассмешило поведение судьи после промаха Ляказетта в матче «Ливерпуль» — «Арсенал»

Фанатов рассмешило поведение судьи после промаха Ляказетта в матче «Ливерпуль» — «Арсенал»
Футбол / Англия 0

Главный арбитр матча 3-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом» Крейг Поусон повеселил болельщиков своим поведением.

Встреча прошла накануне, 28 сентября, в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В одном из эпизодов второго тайма нападающий гостей Александр Ляказетт получил передачу возле штрафной площади и вышел один на один с вратарём. Момент француз не реализовал, а фанаты обратили внимание на реакцию Поусона, похожую на разочарование. Вероятно, арбитр в этот момент следил за мячом, однако болельщики не упустили возможности пошутить над его поведением.

Многие пользователи соцсетей пошутили, что Поусон является поклонником фэнтези-футбола. «Когда сделал Ляказетта капитаном в фэнтези», — написал один из них.

Нашлись и те, кто посчитал работу рефери предвзятой. «Если после такого судейства он фанат «Арсенала», то я Майк Тайсон», — написал недовольный болельщик.

«Ливерпуль» и пустота. А кто вообще участвует в АПЛ в гонке за титул?
Кажется, прошлый сезон не закончился. Герои те же, ошибки тоже.
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