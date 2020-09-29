Белорусский «Витебск» показал форму в стиле пропагандистского плаката советского художника

Футбольный клуб «Витебск» из чемпионата Беларуси показал новый комплект формы, который выполнен в стиле пропагандистского плаката советского художника Эль Лисицкого.

«4 октября „Витебск“ впервые сыграет в новой спортивной форме, дизайн которой разработан в стилистике идей супрематизма и художников витебской школы. Коллаборация спорта и искусства посвящена трём важным юбилеям 2020 года: 100-летию художественного объединения УНОВИС, 60-летию футбольного клуба «Витебск» и 130-летию выдающегося художника и архитектора Эль Лисицкого, входившего в состав витебского УНОВИСа.

Комплект представляет собой адаптацию и художественное переосмысление знаменитой работы Эль Лисицкого «Клином красным бей белых!», впервые опубликованной в 1920 году в Витебске", — написано в сообщении пресс-службы клуба.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" «Витебска».