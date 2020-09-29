Экс-защитник «Спартака» Боккетти перешёл из «Вероны» в «Пескару» на правах аренды

Защитник «Вероны» Сальваторе Боккетти продолжит карьеру в «Пескаре», сообщает официальный сайт веронского клуба. Соглашение 33-летнего футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.

Боккетти выступал в России за «Рубин» с 2010 по 2012 год, затем Сальваторе перешёл в «Спартак» в январе 2013 года. В составе красно-белых защитник становился чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за красно-белых Боккетти провёл 115 игр и забил 5 мячей. В «Верону» итальянский защитник перешёл летом 2019 года.



Боккетти также выступал в составе таких клубов, как «Асколи», «Фрозиноне», «Дженоа» и «Милан», играл за национальную команду Италии. «Пескара» в нынешнем сезоне выступает в Серии B.