Турецкие топ-клубы поддержали Азербайджан в конфликте с Арменией

Ведущие клубы турецкой Суперлиги отреагировали на конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.
«Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» и «Трабзонспор» разместили в своих социальных сетях сообщения со словами поддержки в адрес азербайджанской стороны.
«Одна нация, два государства! Мы поддерживаем вас, Азербайджан!» — написали представители «Фенербахче».
«Если вы гора, то мы земля. Если вы ветвь, то мы лист. Турция и Трабзон за Азербайджан!» — написано в обращении «Трабзонспора».
«Одна нация, два государства! Мы всегда с тобой, дорогой Азербайджан!» — говорится в сообщении «Бешикташа».
«Одна нация, два государства! Мы с вами, братья!» — написала пресс-служба «Галатасарая».
Ранее капитан сборной Армении по футболу, полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян призвал международное сообщество остановить конфликт в Нагорном Карабахе.
- 29 сентября 2020
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