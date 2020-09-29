Турецкие топ-клубы поддержали Азербайджан в конфликте с Арменией

Ведущие клубы турецкой Суперлиги отреагировали на конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.



«Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» и «Трабзонспор» разместили в своих социальных сетях сообщения со словами поддержки в адрес азербайджанской стороны.



«Одна нация, два государства! Мы поддерживаем вас, Азербайджан!» — написали представители «Фенербахче».



«Если вы гора, то мы земля. Если вы ветвь, то мы лист. Турция и Трабзон за Азербайджан!» — написано в обращении «Трабзонспора».



«Одна нация, два государства! Мы всегда с тобой, дорогой Азербайджан!» — говорится в сообщении «Бешикташа».



«Одна нация, два государства! Мы с вами, братья!» — написала пресс-служба «Галатасарая».



Ранее капитан сборной Армении по футболу, полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян призвал международное сообщество остановить конфликт в Нагорном Карабахе.

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