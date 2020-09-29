Тренер «Аталанты» Гасперини рассказал, когда Миранчук будет готов выйти на поле

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о состоянии травмированных игроков в преддверии матча 3-го тура Серии А с «Лацио», в том числе и о российском полузащитнике Алексее Миранчуке.

«Миранчук восстановится после перерыва на матчи сборных, Пессине и Голлини нужно больше времени. Голлини нужен месяц или полтора. Он уже может нормально двигаться, проходит реабилитацию. Ромеро готов выйти на поле с первых минут, но я пока не знаю, будет ли он играть с „Лацио“.

Мохика и Ламмерс только что прибыли, пока они не готовы играть с начала матча. Я беспокоюсь о Пиччини. Нам нужно понять, тот ли это игрок, который скоро может пригодиться, иначе он поставит нас в неловкое положение", — цитирует Гасперини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.