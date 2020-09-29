Тренер «Аталанты» Гасперини рассказал, когда Миранчук будет готов выйти на поле

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о состоянии травмированных игроков в преддверии матча 3-го тура Серии А с «Лацио», в том числе и о российском полузащитнике Алексее Миранчуке.
«Миранчук восстановится после перерыва на матчи сборных, Пессине и Голлини нужно больше времени. Голлини нужен месяц или полтора. Он уже может нормально двигаться, проходит реабилитацию. Ромеро готов выйти на поле с первых минут, но я пока не знаю, будет ли он играть с „Лацио“.
Мохика и Ламмерс только что прибыли, пока они не готовы играть с начала матча. Я беспокоюсь о Пиччини. Нам нужно понять, тот ли это игрок, который скоро может пригодиться, иначе он поставит нас в неловкое положение", — цитирует Гасперини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
- 29 сентября 2020
-
17:14
-
17:09
-
16:58
-
16:53
-
16:44
-
16:35
-
16:30
-
16:19
-
16:00
-
15:25
-
15:18
-
15:10
-
14:21
-
14:18
-
13:59
-
13:57
-
13:38
-
13:36
-
13:06
-
12:56
-
12:52
-
12:43
-
12:35
-
12:24
-
12:21
-
12:00
-
11:54
-
11:47
-
11:34
-
11:19
-
11:01
-
10:48
-
10:32
-
10:31
-
10:24