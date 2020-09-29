«Арсенал» предложил «Лиону» € 40 млн за хавбека Ауара

Лондонский «Арсенал» хочет подписать полузащитника французского «Лиона» Уссема Ауара и предлагает за него € 40 млн, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
По информации источника, «канониры» уже согласовали условия пятилетнего контракта с 22-летним хавбеком. Игрок также не против переехать в Лондон. Переговоры между клубами по сумме сделки продолжаются.
Уссем Ауар — воспитанник «Лиона». К выступлениям за основной состав начал привлекаться в 2017 году. В минувшем сезоне провёл в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач. Ранее стало известно, что хавбек является приоритетной целью лондонского «Арсенала» в нынешнее трансферное окно. Президент «Лиона» сообщал, что клуб запросил у «Арсенала» более € 40 млн.
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