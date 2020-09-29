Азар — в заявке «Реала» на матч Примеры с «Вальядолидом»

Мадридский «Реал» опубликовал заявку на матч 4-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом». В список из 23 футболистов попал бельгийский нападающий Эден Азар.



Заявка «Реала»: Куртуа, Лунин, Альтубе, Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Менди, Модрич, Каземиро, Вальверде, Эдегор, Иско, Азар, Бензема, Асенсио, Майораль, Васкес, Йович, Винисиус, Родриго.