Азар — в заявке «Реала» на матч Примеры с «Вальядолидом»
Мадридский «Реал» опубликовал заявку на матч 4-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом». В список из 23 футболистов попал бельгийский нападающий Эден Азар.
Заявка «Реала»: Куртуа, Лунин, Альтубе, Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Менди, Модрич, Каземиро, Вальверде, Эдегор, Иско, Азар, Бензема, Асенсио, Майораль, Васкес, Йович, Винисиус, Родриго.
- 29 сентября 2020
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