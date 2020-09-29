Блогер Мэддисон: если Кульчий выведет «Динамо» хоть на 1 матч, стану фанатом «Спартака»

Блогер и помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации Илья Мэддисон раскритиковал решение руководства «Динамо» назначить Александра Кульчего временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба.

«Если Кульчий или ещё подобный идиот (в оригинале использовано нецензурное слово. — Прим. „Чемпионата“), вытянутый из молодёжки или второй команды, выведет „Динамо“ хоть на одну игру, даже пусть в статусе и. о., то становлюсь болельщиком „Спартака“. Мне надоело (в оригинале использовано нецензурное слово. — Прим. „Чемпионата“), что профессиональную команду доверяют каким-то чёртовым (в оригинале использовано нецензурное слово. — Прим „Чемпионата“), бездарным физрукам с улицы», — написал Мэддисон в своём «твиттере».