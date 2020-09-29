«Рома» может арендовать Йовича вместо Майораля

Римская «Рома» может арендовать сербского нападающего мадридского «Реала» Луку Йовича, утверждает Roma Press со ссылкой на Il Tempo.

По данным источника, итальянский клуб изначально хотел арендовать нападающего «Реала» Борху Майораля. Клубы уже практически согласовали сделку, но в последний момент трансфер заблокировал главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан.

В связи с этим «Реал» предложил «Роме» Йовича. Мадридский клуб готов снизить цену аренды форварда. Изначально мадридцы хотели получить за годичную аренду € 10 млн, но в этом случае проблемой может стать высокая зарплата футболиста, который получает в «Реале» € 4,5 млн в год. Если серб перейдёт в «Рому», то станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба после Эдина Джеко. Окончательный ответ от «Ромы» ожидается в ближайшие часы, интерес к игроку также проявили «Интер» и «Милан».