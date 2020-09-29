«Вест Хэм» намерен купить экс-защитника «Спартака» Максимовича

Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» проявляет интерес к сербскому защитнику неаполитанского «Наполи» Неманье Максимовичу, утверждает Daily Mail со ссылкой на Sky Sport Italia.
По данным источника, английский клуб намерен приобрести 28-летнего футболиста до закрытия трансферного окна и готов заплатить за него € 15,3 млн. В настоящее время клубы ведут переговоры. «Наполи» хочет получить за своего игрока около € 20 млн.
Максимович перешёл в «Наполи» летом 2016 года из «Торино» на правах аренды за € 5 млн. Через год неаполитанский клуб выкупил права на футболиста за € 21 млн. В прошлом сезоне Максимович принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (20 — в основном составе), в которых забил один гол, отдал одну результативную передачу, а также получил три жёлтые и одну красную карточки. Напомним, что с января по июнь 2018 года серб выступал за московский «Спартак» на правах аренды.
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