Евсеев: Беленов — на 1-м месте по отражённым ударам в РПЛ. Значит, оборона не на уровне

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о вратаре уфимцев Александре Беленове, а также об игре команды в обороне.

«Беленов — лидер «Уфы». Опытный игрок, с духом победителя. Яркий надёжный вратарь. Но в этом сезоне мы командными действиями позволяем ему играть ещё ярче. Если в прошлом сезоне по отражённым ударам он был 12-13-й в РПЛ, то сегодня Саша на первом месте. Это говорит о том, что командная игра в обороне сейчас не на том уровне. Что показывают и результаты, у нас пока нет матчей на ноль. Пропустили много. Работаем над этим компонентом, чтобы прийти к той спокойной и надёжной обороне, что была у «Уфы». Беленов к тому же один из трёх наших капитанов, на них сейчас выпала большая нагрузка. Как преодолеть ситуацию? Выйти из неё можно только вместе. И выйти надо с честью», — написал Евсеев в своём «инстаграме».