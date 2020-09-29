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Комиссия РПЛ не выявила существенных нарушений газона стадиона «Фишт»

Комиссия РПЛ не выявила существенных нарушений газона стадиона «Фишт»
Футбол / РПЛ 0

Комиссия Российской Премьер-Лиги проверила газон стадиона «Фишт», сообщает пресс-служба организации.

29 сентября комиссия РФС и РПЛ провела проверку качества газона стадиона «Фишт», не выявила травмоопасных участков и нарушения плотности игровой поверхности поля. Технологии ухода за газоном на арене строго соблюдаются.

Вместе с тем отмечается сниженная высота и густота травяного покрова, что негативно влияет на внешний вид поля.

Агрономы стадиона «Фишт» проводят все необходимые мероприятия по улучшению качества травяного покрытия. Комиссия отметила положительную динамику его восстановления и дала рекомендации сотрудникам арены и клуба.

Представители «Фишта» будут ежедневно предоставлять фотоотчёты, чтобы лига могла контролировать динамику улучшения качества газона.

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