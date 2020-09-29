Хавбек «Аргетинос Хуниорс» Вера: Гайч сказал мне, что счастлив в ЦСКА

Полузащитник «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Вера рассказал об отношениях с нападающим ЦСКА Адольфо Гайчем.



«Я общаюсь с Адольфо, мы друзья. Он говорит мне, что счастлив в ЦСКА и отлично проводит время. Что касается меня, я всем доволен в «Аргентинос Хуниорс». Конечно, я обращаю внимание на предложения от зарубежных клубов, но мне нужно подождать, когда придёт предложение, которое принесёт пользу мне и клубу», — приводит слова Вера golazoargentino.com.

5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год. В контракте аргентинского нападающего с ЦСКА прописана сумма отступных — € 30 млн.