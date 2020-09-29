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Санчо и Бюрки не сыграют в матче за Суперкубок Германии из-за респираторных инфекций

Санчо и Бюрки не сыграют в матче за Суперкубок Германии из-за респираторных инфекций
Футбол / Германия 0

Полузащитник Джейдон Санчо и голкипер Роман Бюрки не помогут дортмундской «Боруссии» в матче за Суперкубок Германии с «Баварией», сообщает пресс-служба дортмундской команды на странице в «Твиттере».

Санчо и Бюрки не полетели с командой в Мюнхен из-за респираторных инфекций. Отмечается, что результаты тестов обоих футболистов на коронавирус оказались отрицательными.

Матч за Суперкубок Германии «Бавария» — «Боруссия» Д состоится завтра, 30 сентября, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало встречи — в 21:30 мск. Мюнхенская «Бавария», набрав в 34 встречах 82 очка, стала по итогам сезона-2019/2020 чемпионом Германии. Дортмундская «Боруссия» (69) заняла второе место, а третье место занял «РБ Лейпциг» (66).

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