Санчо и Бюрки не сыграют в матче за Суперкубок Германии из-за респираторных инфекций
Полузащитник Джейдон Санчо и голкипер Роман Бюрки не помогут дортмундской «Боруссии» в матче за Суперкубок Германии с «Баварией», сообщает пресс-служба дортмундской команды на странице в «Твиттере».
Санчо и Бюрки не полетели с командой в Мюнхен из-за респираторных инфекций. Отмечается, что результаты тестов обоих футболистов на коронавирус оказались отрицательными.
Матч за Суперкубок Германии «Бавария» — «Боруссия» Д состоится завтра, 30 сентября, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало встречи — в 21:30 мск. Мюнхенская «Бавария», набрав в 34 встречах 82 очка, стала по итогам сезона-2019/2020 чемпионом Германии. Дортмундская «Боруссия» (69) заняла второе место, а третье место занял «РБ Лейпциг» (66).
Лерой Зане не поможет «Баварии» в матче за Суперкубок Германии
- 29 сентября 2020
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