Игнашевич: возможно, Кутепов ещё не созрел. Обычно защитники созревают к 30 годам
Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о защитнике «Спартака» Илье Кутепове.
«С Кутеповым работал только месяц, но могу сказать так: есть ведущий футболист, а есть ведомый. Со стороны кажется, что Кутепову проще, когда рядом с ним опытные партнёры или более мастеровитый игрок. Тогда на Илью оказывается меньше давления и он может проявить свои способности. Возможно, Кутепов ещё не созрел — обычно защитники созревают к 30 годам», — сказал Игнашевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
27-летний Кутепов — воспитанник академия имени Юрия Коноплёва. За «Спартак» выступает с 2012 года. В нынешнем сезоне в двух матчах чемпионата России получил одну жёлтую карточку.
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