Юрист Прокопец рассказал, что нужно сделать для натурализации Жиго для сборной России

Спортивный юрист Михаил Прокопец поделился мнением о возможной натурализации французского защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго для сборной России.

«Чтобы Жиго смог играть за нашу сборную, ему нужно получить гражданство нашей страны, прожить тут минимум пять лет.



Эта ситуация аналогична ситуации Фернандеса. Других вариантов нет. Если у него только бабушка, дедушка, мама или папа не родились на территории СССР или России, что вряд ли», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Жиго перешёл в «Спартак» летом 2018 года из «Гента». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне 26-летний защитник провёл 8 матчей в РПЛ и забил 1 гол. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.