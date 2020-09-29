«Ливерпуль» на официальном сайте объявил, что полузащитник Тьяго Алькантара заразился коронавирусом.

Результат теста 29-летнего испанского футболиста на коронавирус дал положительный результат. Тьяго был отправлен на карантин в соответствии с медицинскими рекомендациями.



«Клуб планирует и дальше соблюдать все протоколы, касающиеся COVID-19. Тьяго будет находиться на самоизоляции столько, сколько потребуется», — говорится в сообщении пресс-службы «Ливерпуля».

Напомним, Тьяго перешёл в «Ливерпуль» 18 сентября за £ 20 млн (почти € 22 млн), которые будут выплачены в течение срока действия контракта испанского футболиста, а ещё £ 5 млн (€ 5,5 млн) распределены на бонусы. Полузащитник дебютировал за команду Юргена Клоппа в матче 2-го тура чемпионата Англии с лондонским «Челси».