«Ливерпуль» на официальном сайте объявил, что полузащитник Тьяго Алькантара заразился коронавирусом.
Результат теста 29-летнего испанского футболиста на коронавирус дал положительный результат. Тьяго был отправлен на карантин в соответствии с медицинскими рекомендациями.
«Клуб планирует и дальше соблюдать все протоколы, касающиеся COVID-19. Тьяго будет находиться на самоизоляции столько, сколько потребуется», — говорится в сообщении пресс-службы «Ливерпуля».
Напомним, Тьяго перешёл в «Ливерпуль» 18 сентября за £ 20 млн (почти € 22 млн), которые будут выплачены в течение срока действия контракта испанского футболиста, а ещё £ 5 млн (€ 5,5 млн) распределены на бонусы. Полузащитник дебютировал за команду Юргена Клоппа в матче 2-го тура чемпионата Англии с лондонским «Челси».
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