Г. Невилл: ставил на «Манчестер Сити» в АПЛ, но передумал. Просто посмотрел на «Ливерпуль»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, какую команду считает фаворитом в борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге.
«Когда перед стартом сезона нас попросили сделать прогноз, ставил на „Манчестер Сити“. Думал, они будут активнее на трансферном рынке. Теперь передумал. И это не из-за проигрыша „горожан“ в матче с „Лестер Сити“. Просто посмотрел на „Ливерпуль“.
Даже в первом матче, с „Лидс Юнайтед“, можно было увидеть, что „Ливерпуль“ находится не в лучшей форме. Футболисты действовали небрежно, игра была сырой. Был сумасшедший матч. В таких и я когда-то принимал участие. И если выходите из таких матчей победителями, когда вы не в лучшей форме, это определённо что-то значит», — приводит слова Невилла Sky Sports.
- 29 сентября 2020
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