Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», утверждает AS.

По данным источника, английский клуб заплатит за 23-летнего футболиста € 50–60 млн. Кроме того, «Барселона» значительно уменьшит зарплатную ведомость. Полученную сумму каталонский клуб может потратить на покупку голландского нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.

Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 138 млн. В прошлом сезоне француз принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.