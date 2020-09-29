Усман Дембеле близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», утверждает AS.
По данным источника, английский клуб заплатит за 23-летнего футболиста € 50–60 млн. Кроме того, «Барселона» значительно уменьшит зарплатную ведомость. Полученную сумму каталонский клуб может потратить на покупку голландского нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.
Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 138 млн. В прошлом сезоне француз принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
Усман Дембеле опоздал на тренировку «Барселоны»
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