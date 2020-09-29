Аджоев: появление Кононова в «Арсенале» невозможно

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев опроверг информацию о возможном возвращении Олега Кононова на пост главного тренера.



«Во-первых, у тульского «Арсенала» есть главный тренер. Во-вторых, мы даже не в курсе, где сейчас находится и работает Олег Кононов. И работает ли вообще. В-третьих, его появление в «Арсенале» невозможно», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 5 февраля 2020 года Кононов стал главным тренером «Риги». Специалист возглавлял минские «Торпедо» и «Локомотив», запорожский «Металлург», «Шериф», львовские «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и московский «Спартак». С «Краснодаром» — бронзовый призёр чемпионата России сезона-2014/2015.