Аджоев: появление Кононова в «Арсенале» невозможно
Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев опроверг информацию о возможном возвращении Олега Кононова на пост главного тренера.
«Во-первых, у тульского «Арсенала» есть главный тренер. Во-вторых, мы даже не в курсе, где сейчас находится и работает Олег Кононов. И работает ли вообще. В-третьих, его появление в «Арсенале» невозможно», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 5 февраля 2020 года Кононов стал главным тренером «Риги». Специалист возглавлял минские «Торпедо» и «Локомотив», запорожский «Металлург», «Шериф», львовские «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и московский «Спартак». С «Краснодаром» — бронзовый призёр чемпионата России сезона-2014/2015.
- 29 сентября 2020
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