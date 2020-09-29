«Динамо» Киев — «Гент»: составы команд на матч квалификации Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы киевского «Динамо» и бельгийского «Гента» на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Динамо»: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзёра, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Родригеш, Де Пена, Супряга.

Запасные: Бойко, Сирота, Вербич, Андриевский, Шепелев, Цыганков, Соль.

«Гент»: Руф, Кастро-Монтес, Нгаду-Нгаджуй, Пластун, Фортуна, Дорш, Овусу, Ньянгбо, Букари, Кляйндинст, Депуатр.

Запасные: Косеманс, Ботака, Годо, Мохаммади, Кумс, Маррех, Самойсе.

Матч «Динамо» — «Гент» состоится в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Обслужит матч польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком, ассистировать будут судьи на линиях Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев — «Гент». В первом матче украинский клуб на выезде добился победы со счётом 2:1.