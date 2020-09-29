Дортмундская «Боруссия» отказала «Манчестер Юнайтед» в трансфере Санчо за € 80+20 млн
«Манчестер Юнайтед» вновь не сумел договориться о трансфере английского полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, утверждает Sky Sports.
По данным источника, английский клуб предлагал за футболиста € 80 млн, а также ещё € 20 млн в качестве бонусов. Впрочем, предложение не устроило руководство немецкого клуба. Сообщалось, что «Боруссия» оценивает хавбека не менее, чем в € 120 млн.
Санчо — воспитанник «Манчестер Сити». Летом 2017 года дортмундская «Боруссия» купила Джейдона у «горожан» за € 7,84 млн. В прошлом сезоне 20-летний английский футболист забил 20 мячей и отдал 20 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
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