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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис вылечился от коронавируса

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис вылечился от коронавируса
Футбол / Италия 0

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис вылечился от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

Напомним, 10 сентября стало известно, что Де Лаурентис заразился коронавирусом. Президент клуба и его супруга почувствовали недомогание после посещения острова Капри и сдали анализы на COVID-19. Несмотря на наличие симптомов, президент отправился на официальную встречу Серии А и контактировал с другими владельцами клубов.

«На прошлой неделе Аурелио Де Лаурентис прошёл два теста на коронавирус, результаты которых оказались отрицательными. Поэтому мы рады сообщить, что президент полностью готов к работе», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Наполи».

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