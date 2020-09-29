Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис вылечился от коронавируса
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис вылечился от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.
Напомним, 10 сентября стало известно, что Де Лаурентис заразился коронавирусом. Президент клуба и его супруга почувствовали недомогание после посещения острова Капри и сдали анализы на COVID-19. Несмотря на наличие симптомов, президент отправился на официальную встречу Серии А и контактировал с другими владельцами клубов.
«На прошлой неделе Аурелио Де Лаурентис прошёл два теста на коронавирус, результаты которых оказались отрицательными. Поэтому мы рады сообщить, что президент полностью готов к работе», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Наполи».
Президент «Наполи» Де Лаурентис пренебрёг протоколом COVID-19
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