Сантуш: Роналду готов играть до 40 лет

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о будущем португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Роналду готов играть до 40 лет, но не знает, произойдёт ли это. Он может достичь определённого уровня и почувствовать, что больше не ощущает в себе прежних сил. Он не из тех футболистов, которые готовы идти на понижение уровня. Он уйдёт самостоятельно, когда почувствует, что время пришло.



Когда он почувствует, что больше не может быть Роналду, он не будет Роналдиньо. «Роналдиньо» — в кавычках, не путать с бразильским Роналдиньо», — приводит слова Сантуша A Bola.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. Контракт 35-летнего футболиста с итальянским клубом действует до лета 2022 года.